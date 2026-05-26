Otto e Mezzo, l'affondo di Italo Bocchino: "O sono pirla o lavorano per Meloni"

"Il centrodestra vince perché Meloni non ci ha messo la faccia?", domanda perfida Lilli Gruber a Italo Bocchino. A Otto e mezzo, su La7, si parla ovviamente dei risultati freschi freschi delle elezioni amministrative, con il centrodestra che ha vinto a Venezia e Reggio Calabria lasciando alle opposizioni le briciole. "Questa tesi mi sembra paradossale - replica secco il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Il centrodestra ha vinto perché è in buona salute". "Però lei (Meloni, ndr) temeva perché i sondaggi davano il candidato del centrosinistra a Venezia con 7 punti di vantaggio", ricorda ancora la conduttrice

Lilli Gruber spiana Schlein e Conte: "Non ne azzeccano una" Che figuraccia per il campo largo. Le Comunali, in particolare l'esito del voto a Venezia e Reggio Calabria, ha conf...

"Nessun test amministrativo è un test per il governo, ma lo rendono tale i politici - prosegue nel suo ragionamento Bocchino -. Era stata l'opposizione a farlo, convinta di vincere. Tutti i governi temono le elezioni intermedie, Meloni le ha vinte tutte tranne il referendum. Che non lo hanno vinto le opposizioni, ma Gratteri e Travaglio, che non andranno votare Schlein alle politiche". Travaglio, in collegamento, sorride.

Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto" Con due parole secche e cariche di ironia, “A posto”, Giorgia Meloni, come ricorda ilSecolo d'Italia, ha...