Vincenzo De Luca caccia il parcheggiatore abusivo ancor prima dell'insediamento

Noto come lo "sceriffo", Vincenzo De Luca incassa un'altra vittoria al primo turno delle Comunali e conferma subito la sua "fama". Prima ancora della proclamazione a sindaco di Salerno, l'ex presidente della regione Campania torna in strada per verificare i cantieri fermi in città. "È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - tuona in un post su Facebook -. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza".
Vincenzo De Luca, la scelta clamorosa: si barrica in casa dopo il trionfoAl centro di tutto c’è un’immagine netta: Vincenzo De Luca è rimasto chiuso in casa sua. Ieri ...
Non manca poi l'attacco ai parcheggiatori abusivi, ai quali De Luca dichiara guerra: "Sopralluogo questa mattina nell'area dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l'identificazione e la denuncia. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l'allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti".
Vincenzo De Luca, lo schiaffo del figlio Piero: gli nega il simbolo PdNell’Olimpo greco la successione non veniva certo decisa coi congressi e coi giochi di corrente dei signori delle ...
Sceriffo scatenato, insomma. Passa subito all'azione. Lo fa quando ancora mancavano infatti i dati di un'ultima sezione, a Salerno, pur essendo ovviamente eletto con il 57,88 per cento delle preferenze, contro il 15,02 del candidato di centrodestra Gherardo Maria Marenghi.