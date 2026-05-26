Vincenzo De Luca caccia il parcheggiatore abusivo ancor prima dell'insediamento

Noto come lo "sceriffo", Vincenzo De Luca incassa un'altra vittoria al primo turno delle Comunali e conferma subito la sua "fama". Prima ancora della proclamazione a sindaco di Salerno, l'ex presidente della regione Campania torna in strada per verificare i cantieri fermi in città. "È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - tuona in un post su Facebook -. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza".