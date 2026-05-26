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Vincenzo De Luca caccia il parcheggiatore abusivo ancor prima dell'insediamento

martedì 26 maggio 2026
Vincenzo De Luca caccia il parcheggiatore abusivo ancor prima dell'insediamento

1' di lettura

Noto come lo "sceriffo", Vincenzo De Luca incassa un'altra vittoria al primo turno delle Comunali e conferma subito la sua "fama". Prima ancora della proclamazione a sindaco di Salerno, l'ex presidente della regione Campania torna in strada per verificare i cantieri fermi in città. "È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - tuona in un post su Facebook -. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza".

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Non manca poi l'attacco ai parcheggiatori abusivi, ai quali De Luca dichiara guerra: "Sopralluogo questa mattina nell'area dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l'identificazione e la denuncia. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l'allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti".

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Sceriffo scatenato, insomma. Passa subito all'azione. Lo fa quando ancora mancavano infatti i dati di un'ultima sezione, a Salerno, pur essendo ovviamente eletto con il 57,88 per cento delle preferenze, contro il 15,02 del candidato di centrodestra Gherardo Maria Marenghi

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