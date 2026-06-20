"Michela Murgia violenta perché brutta": rissa al Premio Strega

Esplode una clamorosa e inattesa rissa tra i finalisti del premio Strega, circoletto radical-chic per eccellenza. Una rissa dovuta alle pesantissime parole dello scrittore Michele Mari contro Michela Murgia. Frasi pronunciate a bordo di un bus che ora stanno avendo l'effetto di un terremoto.

Mancano meno di tre settimane alla finale dell'8 luglio in Campidoglio e il più prestigioso premio letterario italiano si ritrova travolto da una polemica che coinvolge due dei suoi protagonisti. Al centro dello scontro ci sono Mari e Teresa Ciabatti, entrambi finalisti, protagonisti di una furibonda lite durante una tappa pugliese del tour dello Strega.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l'episodio sarebbe avvenuto il 18 giugno durante il trasferimento in minivan verso Bisceglie. A bordo c'erano anche Matteo Nucci ed Elena Rui. Nel corso di una conversazione, Mari avrebbe espresso giudizi molto duri nei confronti di Michela Murgia, scomparsa nell'agosto del 2023.

Tra le frasi attribuite allo scrittore figurano: "Michela Murgia era intransigente e violenta, perché era brutta. E sfogava così la sua rabbia", poi ancora "con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza", fino all'affermazione: "tutte le donne insoddisfatte e che non piacciono diventano rabbiose".

Parole che avrebbero provocato la reazione di Teresa Ciabatti, legata da una profonda amicizia alla scrittrice sarda. Dopo aver inizialmente ascoltato in silenzio, la finalista avrebbe replicato: "Le tue considerazioni sono inaccettabili e sono parole che mi fanno molto male".

La vicenda ha rapidamente fatto il giro nell'ambiente dell'editoria, spingendo anche la Fondazione Bellonci a intervenire. In una nota, l'ente organizzatore del premio ha preso le distanze dalle dichiarazioni attribuite a Mari: "In relazione a quanto riportato dalla stampa circa le dichiarazioni attribuite a Michele Mari, la Fondazione Bellonci ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega".

Dal canto suo, Mari ha diffuso una smentita tramite Einaudi. "In relazione alle voci incontrollate che stanno circolando in merito a un mio diverbio con Teresa Ciabatti, tengo a precisare di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso". Lo scrittore ha aggiunto: "Mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita; così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare, peraltro in un contesto privato, un lontano episodio di reciproca incomprensione". Secondo alcune indiscrezioni, Ciabatti avrebbe persino valutato il ritiro dalla competizione, ipotesi poi rientrata dopo la presa di posizione del collega.