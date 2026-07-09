Premio Strega, vince Michele Mari. Le ultrà di Michela Murgia di sasso

Alla fine il premio Strega lo ha vinto il favorito Michele Mari, andando oltre le polemiche (per molti, pretestuose) che lo hanno travolto per delle sue presunte frasi carpite in una conversazione privata e fatte arrivare alla stampa da una manina misteriosa, su Michela Murgia, "violenta perché brutta". Parole che Mari aveva subito smentito, ma non era bastato a preservarlo dalla gogna della sinistra salottiera e delle femministe talebane, vestali del ricordo della grande scrittrice sarda morta nell'agosto del 2023. Per quelle parole, qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di escludere il 71enne dalla cinquina dei finalisti.

Ma il libro del milanese Mari è stato più forte di veleni, accuse e recriminazioni. I convitati di pietra (Einaudi) ha conquistato l'ottantesima edizione dello Strega, celebrata per l'occasione di questo speciale anniversario al Campidoglio di Roma, dopo che un mese e mezzo prima aveva fatto suo lo "Strega Giovani". Il romanzo ha ottenuto 190 voti, più di Matteo Nucci con Platone. Una storia d'amore per Feltrinelli, (152 voti), di Bianca Pitzorno con La sonnambula per Bompiani (84 voti), di Alcide Pierantozzi con Lo sbilico per Einaudi (78 voti), di Teresa Ciabatti con Donnaregina per Mondadori (75 voti) e di Elena Rui con Vedove di Camus per L'orma (64 voti).