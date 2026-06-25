L’insostenibile leggerezza di scrivere (e vivere)

C'è chi rilancia quel titolo per descrivere qualcosa che non capisce. Espressione indefinibile in senso razionale che la dice lunga sulla capacità di esprimersi da parte degli esseri umani. È la lieve felicità di constatare l’esistenza in un attimo fuggente, per avvertirne subito dopo il peso che ti trascina nell’abisso. Persino oggetto di ironie verbali e battute sotto il profilo enigmatico, e di mille sfaccettature nel dipanarsi di personaggi e accadimenti nel corso della lettura. È uno dei più grandi romanzi del Novecento, L’insostenibile leggerezza dell’essere, che all’uscita fu evento di portata mondiale, autore Milan Kundera, nato nell’allora Cecoslovacchia marchiata dal comunismo, morto a Parigi tre anni fa. E oggi, piacevole sorpresa, c’è chi ci racconta, in un’intensa biografia, quasi un folle reportage, anche la sua pesantezza del vivere, ma sempre ironicamente allegra, riassunta nell’ineluttabile necessità di scrivere. Tutto questo nel libro di Florence Noiville, giornalista e scrittrice, responsabile della narrativa straniera per Le Monde des livres, titolo Scrivere, che strana idea! Vita di Milan Kundera (I Colibri di Neri Pozza, pag. 297, euro 25).

Noiville ha avuto l’idea, la forza e il privilegio, meritato (non è da tutti chiedersi con profonda convinzione, che cosa spinga le persone a scrivere) di poter entrare nelle segrete stanze di un romanziere tanto enigmatico quanto dichiarato, e viceversa, che teneva il tritadocumenti sulla scrivania, per essere sicuro che nessuno avrebbe mai potuto accedere ai suoi scritti privati. Chiedeva di dimenticarli per leggere soltanto i suoi libri, quando, piccolo vezzo, sapeva benissimo che i libri di qualunque romanziere sono intrisi della propria vita. Lo sapeva bene il compatriota più letterariamente illustre e anche suo scrittore preferito, Franz Kafka, condividendone il pensiero, come scrive Alessandro Piperno nella prefazione: «Allorchè nel mio organismo fu chiaro che lo scrivere è il lato più fertile della mia natura, ogni cosa vi si concentrò lasciando deserte tutte le facoltà intese alle gioie del sesso, del mangiare, del bere, della riflessione filosofica e soprattutto della musica». E Kundera aggiungeva dicendo di se stesso: «Il romanziere insegna alla gente a cogliere il mondo come una domanda. In questo atteggiamento ci sono saggezza e tolleranza».