Grandinata, la parola della settimana

«Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori»; «Grandine a Pizzighettone, il Comune conta i danni»; «Violenta grandinata a Loano, cavo dell’alta tensione pericolante»; «Violenta grandinata nel Ferrarese: chicchi come palle da tennis sulla A13, auto distrutte e danni ingenti all’agricoltura»; «Terribile grandinata in tutto il Piceno: auto distrutte a Grottammare e San Benedetto, danni a vigneti a Cossignano»; «Trani sferzata da una violenta grandinata, crollano due pini in via Papa Giovanni»; «“Cancellato il lavoro di una stagione”: nel Potentino grandinata devasta 250 ettari di pomodoro».

Sono solo alcuni degli innumerevoli titoli di giornali e siti d’informazione sulle straordinarie precipitazioni a chicchi che si sono abbattute sulla nostra penisola negli ultimi dieci giorni, trasformando tante strade in fiumi di ghiaccio e facendo finire in ospedale decine di persone.

La prima attestazione a me nota di grandinata è del 1700. Il termine, che avrebbe sviluppato il significato metaforico di “scarica”, “subisso”, “gragnuola” (di pietre, bombe, pugni, proiettili...) nella seconda metà del Settecento, compare quell’anno in italiano per la prima volta in un dizionario quadrilingue (italiano -francese -tedesco -latino). L’autore, Giovanni Veneroni (1642-1708), fu un linguista assai produttivo di cui si conoscono 41 pubblicazioni vocabolaristiche, fra prime edizioni e riedizioni, uscite fra il 1681 e il 1769 (1583-2010: Quattro secoli e di più lessicografia italo-francese Repertorio analitico di dizionari bilingue, volume I, a cura di Jacqueline Lillo, Bologna, CLUEB, 2020, p. 12).

Nel repertorio alfabetico di Veneroni la nostra parola viene commentata così: «tempête ou tourbillon de gr(ê)le, ein grosses Ungewitter / wobey es schlosset / hagelt / tempestas grandine mixta» (Le dictionnaire imperial, representant les quatre langues principales de l’Europe (...). Premierement composé par le celebre interprete et maitre de langues le sieur Veneroni, augmenté par d’autres habile maitres, Francfort sur le Mein, Jean David Zunner, p. 371).

