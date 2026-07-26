Elisabetta Piccolotti, il video contro Meloni? Clamoroso: è un autogol pazzesco

Il miglior spot elettorale per Giorgia Meloni? Ci pensa Elisabetta Piccolotti. Lady Fratoianni aveva attaccato la premier per il caldo estremo che si è abbattuto sul nostro Paese. Come se fosse colpa della leader di FdI. In tanti avevano commentato il suo video facendole notare l'assurdità dell'accusa. Lei si è sentita in dovere di rispondere alle critiche, senza successo. "No, non ho mai detto che Giorgia Meloni è responsabile dell'ondata di calore, che è colpa sua, come scrivete nei commenti. Ho detto una cosa ben diversa e la ripeto perché ne sono convinta. Giorgia Meloni è stata zitta, muta, indifferente rispetto ai danni che l'ondata di calore ha causato in questo mese in Italia".

"È successo di tutto, ci sono roghi in almeno quattro regioni, in Sicilia, in Calabria, in Sardegna e in Puglia. Gli agricoltori hanno perso il 30% del loro raccolto, è stata ridotta del 10% la produzione di latte, sono morti quintali e quintali di molluschi nel delta del Po, ci sono state grandinate estreme, addirittura con 60 feriti nelle Marche e ancora ci sono state e ci sono ancora molte persone che stanno soffrendo per le temperature eccessive - ha proseguito Piccolotti -. Giorgia Meloni non ha detto una parola. Mentre invece non è andata così nel resto d'Europa. Sanchez e Macron in Spagna e in Francia hanno visitato i luoghi dei roghi, hanno detto che il cambiamento climatico è una grande emergenza a livello globale che bisogna investire per eliminare la combustione di gas, petrolio e carbone e hanno parlato dei piani di adattamento al cambiamento climatico che sono quei piani che servono a proteggere le persone e anche le imprese dagli eventi meteorologici estremi".