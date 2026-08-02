Quando il valore di una parola sta nel silenzio

Nel libro biblico dei Mishlè (Proverbi), nella tradizione sapienziale ebraica, la parola non è mai neutra: rivela una disposizione interiore, un modo di stare nel mondo. Non conta soltanto ciò che si dice, ma anche ciò che si sceglie di trattenere. In questa prospettiva si colloca Proverbi 12,23: «Adam arum koseh da‘at, velev kesilim yikra ivvelet», letteralmente: «L’uomo accorto nasconde (o custodisce) la conoscenza, ma il cuore degli stolti proclama la stoltezza». La misura della parola è una forma di etica. Nella lettura rabbinica, la discrezione non coincide con la semplice riservatezza, ma con una disciplina interiore: la capacità di non trasformare la verità in impulso. È una forma di padronanza di sé che appartiene alla maturità spirituale. Questo pensiero antico appare straordinariamente attuale. Sembra scritto per un tempo in cui parlare è diventato più facile che comprendere. Non perché il silenzio sia un valore in sé, ma perché la parola, una volta pronunciata, sfugge a chi l’ha generata e acquista una vita propria.

Viviamo in una società che ha smarrito il valore dell’attesa. Un fatto, un commento, una reazione: il tempo della riflessione viene spesso sacrificato all’urgenza di prendere posizione. Si interviene prima di capire. Il proverbio propone invece una distinzione essenziale: chi possiede discernimento sa trattenere, chi è dominato dall’impulso espone. È una differenza di profondità interiore. La conoscenza autentica non ha bisogno di essere ostentata, né di dimostrare la propria competenza. Oggi parlare molto viene facilmente scambiato per presenza. Ma esserci non significa occupare spazio: significa avere consistenza, anche nel silenzio. Nei social questa dinamica è evidente. La parola diventa spesso una forma di esposizione permanente: non si comunica soltanto, si cerca visibilità. E quando la visibilità diventa il fine, la precisione lascia il posto al volume.

La stessa distinzione emerge nei contesti professionali. Alcuni parlano per presidiare la scena, altri invece intervengono solo quando hanno qualcosa di utile da aggiungere. Per questo le loro parole pesano di più. L’autorevolezza non dipende dalla quantità delle parole, ma dal loro peso. Il versetto biblico citato insiste su un punto decisivo: chi parla senza misura finisce per rivelare più del necessario, non conosce il limite. In un tempo che ha trasformato la visibilità in una virtù, la misura non è una rinuncia ma una forma di intelligenza. Non tutto ciò che può essere detto merita di esserlo, e non tutto ciò che viene detto rimane sotto il nostro controllo. È qui che la sapienza dei Mishlè continua a parlare al presente: non come memoria del passato, ma come modo di pensare e comunicare. E questo richiede tempo, discernimento e comprensione del contesto. La sapienza non consiste nel dire tutto ciò che si sa, ma nel sapere perché, quando e se dirlo. È spesso in ciò che si trattiene che la conoscenza rivela la sua maturità. Talvolta, il valore di una parola non sta in ciò che riesce a far sentire, ma in ciò che il silenzio custodisce.