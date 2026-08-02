Sondaggio Lab21, Marina Calderone guida la classifica dei ministri più apprezzati

Marina Calderone, titolare del Lavoro, guida il sondaggio dei ministri più apprezzati. Secondo l'ultima rilevazione Lab21 per Affaritaliani, firmata da Roberto Baldassari - che misura fiducia e reputazione dei membri del governo - in prima posizione si conferma Calderone. Il suo indice di fiducia si piazza al 52,7 per cento, consolidando un primato stabile. In seconda posizione troviamo Anna Maria Bernini, titolare dell’Università e della Ricerca, al 50,8%, con una reputazione solida e costante. La terza posizione, come detto, è condivisa da Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Adolfo Urso, Imprese e Made in Italy, entrambi al 50,7%, in un equilibrio quasi perfetto. In quarta posizione si collocano Giancarlo Giorgetti, Economia e Finanze, e Gianmarco Mazzi, Turismo, entrambi al 50,6%.

Ma non è tutto, perché i recenti dati Istat sorridono al governo Meloni. In particolare, la fiducia nelle politiche del lavoro del governo fa il paio con l’inversione del trend sulla cosiddetta "fuga dei cervelli" all’estero. I numeri sui trasferimenti di residenza dicono che nel 2025 gli italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero sono stati 109mila, in calo di quasi un terzo rispetto all’anno precedente (141mila). Il dato risulta tra i più bassi dell’ultimo decennio.