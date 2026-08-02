Gigi Buffon, pesante accusa sul caso Pirlo: "Goffa macchinazione politica"

Anche Gigi Buffon dice la sua sul caos Nazionale. "Alla fine, Mancini è una scelta tecnicamente giusta perché ha dimostrato un gioco funzionale a un progetto. Se fossi Psg, Bayern, Real, Juve, una big, lo prenderei in considerazione", taglia corto l'ex campione del mondo. Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, Buffon rilascia qualche consiglio: "Cosa proporrei da dt? Obiettivo principale qualificarsi al Mondiale tra quattro anni. Su questa base, avrei scelto Conte, poi Baldini e via via gli altri. Ma bisogna avere il coraggio delle scelte e la bravura a comunicarle a tutti, anche alla stampa. Troppo spesso sento dire 'quello è la persona giusta', senza una tangibile motivazione. Ok, ma sono scelte istintive, non studiate. Prima, il progetto e poi la persona funzionale".

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E per quanto riguarda la polemica che ha travolto Andrea Pirlo, Buffon non usa mezzi termini: "Sono contento che Andrea si sia evitato un percorso così impervio, visto che le premesse non erano delle migliori. Il discorso sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come 'impresentabile'… Ma nonostante queste cose spiacevoli, rimango fervidamente convinto del fatto che bisogna amare l'Italia con l'austera passione dell'esule in patria".

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