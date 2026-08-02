Sinner, il retroscena di Musetti: "Cosa c'è dietro il forfait a Montreal"

Niente Open del Canada per Jannik Sinner. Il forfait del numero uno del mondo di tennis ha fatto discutere e non poco. Eppure per Lorenzo Musetti non c'è nulla di cui stupirsi, né tanto meno di cui preoccuparsi. "Credo che Sinner e il suo staff abbiano preso una decisione considerando molto bene tutte le implicazioni per il corpo e la salute. Sanno quel che fanno e quello che è meglio per Jannik. Immagino sia una decisione figlia dei ricordi recenti, al Roland Garros è stato semplicemente troppo tennis, anche per lui", afferma in un'intervista al giornalista Ben Rothenberg per Bounces.
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Reduce da una lunga assenza causa infortunio, il tennista racconta: "Ho potuto passare del tempo a casa con i miei figli e svolgere qualche impegno da papà. Credo di essere diventato più responsabile grazie a questo periodo e l’ho avvertito anche in campo. Mettere a letto e svegliare i miei bimbi è la mia attività preferita, è una delle cose più incredibili per un papà. C’è voluta davvero molta pazienza, è stato lo stop più lungo della mia carriera. È fondamentale circondarsi di persone che trovano un lato positivo in tutto, altrimenti vai a fondo con loro".
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E ancora: "Accettare di dover saltare il Roland Garros e Wimbledon è stato davvero duro. Non vedo l’ora di giocare lo US Open, lo scorso anno fu sorprendente anche per me. Credo di poter fare molto bene anche con le condizioni di New York".