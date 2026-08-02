Sinner, il retroscena di Musetti: "Cosa c'è dietro il forfait a Montreal"

Niente Open del Canada per Jannik Sinner. Il forfait del numero uno del mondo di tennis ha fatto discutere e non poco. Eppure per Lorenzo Musetti non c'è nulla di cui stupirsi, né tanto meno di cui preoccuparsi. "Credo che Sinner e il suo staff abbiano preso una decisione considerando molto bene tutte le implicazioni per il corpo e la salute. Sanno quel che fanno e quello che è meglio per Jannik. Immagino sia una decisione figlia dei ricordi recenti, al Roland Garros è stato semplicemente troppo tennis, anche per lui", afferma in un'intervista al giornalista Ben Rothenberg per Bounces.

Jannik Sinner, il cupo sospetto di Kim Clijsters: "Dietro le quinte accade qualcosa che non sappiamo" Nel mirino di Kim Clijsters, ex campionessa belga del tennis, ci finisce Jannik Sinner: il sospetto è che dietro ...

Reduce da una lunga assenza causa infortunio, il tennista racconta: "Ho potuto passare del tempo a casa con i miei figli e svolgere qualche impegno da papà. Credo di essere diventato più responsabile grazie a questo periodo e l’ho avvertito anche in campo. Mettere a letto e svegliare i miei bimbi è la mia attività preferita, è una delle cose più incredibili per un papà. C’è voluta davvero molta pazienza, è stato lo stop più lungo della mia carriera. È fondamentale circondarsi di persone che trovano un lato positivo in tutto, altrimenti vai a fondo con loro".

Jannik Sinner, il dramma di Zverev: "Ero felice di giocare con lui. Poi..." Alexander Zverev non cerca scuse. Anzi, parlando di Jannik Sinner finisce quasi per arrendersi ancora prima di scendere ...