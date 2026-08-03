Il Leopardi più segreto nelle stanze di Recanati

L'hai certamente studiato a scuola, almeno in un paio d’occasioni se il tuo percorso scolastico è stato quello standard, tre volte se approfondito in ambito universitario. Può darsi che tu l’abbia adorato o maledetto, declamato o bestemmiato; comunque sei sopravvissuto a quel menù degustazione costituito da: interrogazione, compito, esame monografico». Di chi stiamo parlando? Ma di Giacomo Leopardi, ovviamente, e le parole sono quelle di Francesco Fabretti, autore di Una notte a casa Leopardi (Laterza, 176 pp., 18), uno dei libri più originali, densi, documentati, vivi, in una parola: belli, dedicati all’autore delle Operette Morali. Incasellare questo libro in un genere univoco è difficile: è un saggio, ma un di taglio narrativo, in cui l’autore dispiega non solo la sua profonda conoscenza di Leopardi, ma ce lo racconta da una prospettiva particolare: perché Fabretti a Palazzo Leopardi ci lavora, come guida, e non solo, dato che il suo lavoro non si limita solo a condurre i turisti, adoranti o « recalcitranti, presi da sacro entusiasmo o trascinati da professori o fidanzate, a visitare la Biblioteca e le stanze in cui si formò e visse il poeta. Fabretti nei molti anni in cui ha lavorato a Palazzo Leopardi, si è compenetrato in profondità della vita di questa “casa” così particolare (Palazzo Leopardi è ancora abitato, dai discendenti dell’ultimo fratello di Giacomo), ne conosce la storia nei più minuti particolari, ci racconta delle presenze che lo hanno abitato, delle piccole e grandi figure che hanno camminato per i corridoi, a partire dal leggendario Benedetto, morto nel 1901, famiglio dei Leopardi, e prima guida del nascente turismo culturale, sino al cuoco dei Leopardi, sous-chef del leggendario Nebbia di casa Antici (famiglia della madre di Giacomo) - inventore del vincisgrasso, capolavoro culinario marchigiano di cui la lasagna è la banalizzazione generalista.

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La conoscenza di Fabretti della vita segreta di Palazzo Leopardi, di tutte le sue stanze, anditi, mobili, oggetti, libri, quadri, è impressionante, e coinvolge non solo gli antichi abitatori della magione, Giacomo, Monaldo, la madre, i fratelli, le figure trasfigurate nelle opere; ci sono anche i ricordi degli abitanti contemporanei di Palazzo Leopardi, in primis la figura indimenticabile del Conte Vanni, che abitano vividissimi queste pagine. E ci sono i ricordi di Fabretti, che dimostrano – ab uno disce omnes – come si possa costruire la familiarità con un titano del pensiero e della letteratura, dai primi sentori di che cosa sia la poesia di Leopardi sino alla comprensione matura. Ci sono i ricordi dei visitatori illustri, da Re Carlo III, allora principe del Galles, con Lady Diana, a di Richard Wright dei Pink Floyd; dal Presidente della Repubblica, fine conoscitore dell’opera di Leopardi, a Oliver Stone, visitatore inaspettato e spiazzante.

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