Sempre più fragili nella società che nega il dolore

C’è una forma di disagio diffuso che attraversa la società contemporanea senza fare troppo rumore, ma con effetti profondi: una crescente intolleranza al dolore, alla frustrazione, all’attesa. Non si tratta soltanto di sofferenze acute, ma della difficoltà di reggere le piccole contrarietà quotidiane. Viviamo in una cultura che ha progressivamente ridotto gli spazi della fatica. Tutto è pensato per essere rapido, immediato, accessibile. Le risposte arrivano in tempo reale, le consegne in poche ore, le relazioni si costruiscono e si interrompono con la stessa velocità. E così ciò che non risponde subito alle aspettative viene percepito come un’anomalia. Ne consegue una forma di fragilità che non nasce necessariamente da condizioni oggettivamente difficili, ma da una crescente incapacità di tollerare la distanza tra desiderio e realizzazione. L’attesa, un tempo parte naturale dell’esperienza umana, è diventata quasi insopportabile. E con essa anche la frustrazione, che è il suo inevitabile corollario. Questa trasformazione non riguarda solo il comportamento individuale, ma anche le relazioni sociali. Nei rapporti personali si assiste a una minore disponibilità a sopportare i conflitti, le incomprensioni, le fasi di distanza.

Quando qualcosa non funziona immediatamente, spesso si preferisce interrompere piuttosto che elaborare. Eppure la fragilità non è una novità della storia. Ogni epoca ha conosciuto sofferenza e precarietà. Ciò che sembra cambiare oggi è la soglia di tolleranza. Non è il dolore in sé a essere nuovo, ma il nostro rapporto con esso. La società contemporanea ha progressivamente rimosso l’idea che la fatica possa avere un valore formativo. Si è affermata una cultura che tende a proteggere costantemente l’individuo da ogni forma di disagio, salvo poi trovarlo meno preparato quando il disagio inevitabilmente si presenta. In questo quadro la fragilità diventa paradossalmente più evidente proprio dove si cerca di evitarla. Più si riduce l’esposizione alla frustrazione, meno si sviluppa la capacità di affrontarla. Non si tratta di invocare una società più dura o meno attenta al benessere delle persone. Si tratta piuttosto di riconoscere che la vita non può essere completamente sterilizzata dalle difficoltà. E che la resilienza non nasce dall’assenza di problemi, ma dalla loro attraversabilità.

Tollerare il dolore non significa accettarlo passivamente, ma imparare a dargli un posto dentro la propria esperienza. Allo stesso modo, tollerare la frustrazione non significa rinunciare ai propri obiettivi, ma riconoscere che il percorso verso di essi raramente è lineare. Forse la vera questione non è perché siamo diventati più fragili, ma perché abbiamo smesso di esercitare la pazienza. Una virtù discreta, poco visibile, ma decisiva per la costruzione di una vita interiore stabile e di una convivenza sociale equilibrata. In un tempo che promette gratificazione immediata, la capacità di attendere, sopportare e rielaborare il disagio diventa una forma di spiritualità. E forse anche una delle più necessarie.