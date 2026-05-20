Se nella famiglia di oggi si sperimentano le persone del domani

La tipologia della famiglia è vasta perché, accanto alla famiglia tradizionale, si contano la famiglia biologica, la monogenitoriale, l’adottiva e quella tra persone dello stesso sesso. Ad onta di ciò, il ruolo della famiglia resta immutato, prezioso ed insostituibile per la nascita e l’educazione dei figli e per la preparazione della società del futuro. In essa infatti si sperimentano le relazioni comuni, il dialogo, il confronto, il cameratismo, la prima fondamentale forma di socializzazione, nel segno della solidarietà e della condivisione. La famiglia dunque come tenerezza, incontro, realtà affettiva, per sconfiggere il pericolo dell’individualismo, della solitudine e dell’egoismo. Per tali ragioni, la famiglia è stata, è e continuerà ad essere una realtà da proteggere ed incoraggiare. Ma in che modo e con quali mezzi? Provo a citare gli aspetti principali. Incentivare il dialogo, l’ascolto ed il reciproco rispetto. Essere tolleranti e disposti al perdono. Privilegiare gli aspetti positivi del vivere quotidiano, sdrammatizzando le negatività. Intervenire (compito dei governanti) con le opportune provvidenze anche economiche per disincentivare la strisciante tendenza a rimanere scapoli o nubili, comunque a ridurre al minimo le nascite.