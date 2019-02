Una nuova minaccia incombe sugli oltre 300mila azionisti di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Marche, cariferrara e Carichieti, oltre che sugli obbligazionisti delle sei banche saltate. E' la bozza del decreto attuativo sugli indennizzi che tra gli "aventi diritto" ai rimborsi (30% del valore delle azioni e 95% dei bond) include anche colore che "hanno acquisito dai risparmiatori la proprietà degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione successivamente alla data del provvedimento di messa in liquidazione e sono anche in possesso dei medesimi titoli alla data della presentazione della domanda di indennizzo".

Chi siano questi soggetti, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, non pare saperlo pressochè nessuno: nel come riporta il Corsera, il segretario del Movimento risparmiatori traditi Guerino De Santis, nè il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (5 Stelle) che così si esprime: "Devo verificare, se il testo però va in questa direzione va corretto". Il vero timore dei risparmiatori è che il fondo per gli indennizzi costituito dallo Stato non sia sufficiente a soddisfare poi tutte le richieste di rimborso degli oltre 300mila risparmiatori.