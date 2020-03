Paolo Becchi smaschera il governo: "Apriranno al Mes nel silenzio generale"

Paolo Becchi e Giuseppe Palma 11 marzo 2020 a

Quello stesso governo che ha chiuso l' Italia per far fronte all' emergenza coronavirus, tra pochi giorni aprirà nel silenzio generale - siamo in stato d' eccezione - alla riforma definitiva del Mes, il Meccanismo Europeo di stabilità. L' economia è a pezzi e la Ue ci concede solo 7,5 miliardi di deficit in più quando ne occorrerebbero - subito - almeno 20. Ebbene in questa situazione, invece di ridiscutere il Fiscal Compact, che di per sé è già un cappio al collo (visto che prevede il pareggio di bilancio), Ue e governi pensano di legarsi ancor di più mani e piedi con la firma del nuovo Mes.

Tra pochi giorni, l' Eurogruppo è chiamato a darne l' approvazione finale. State certi non lo bloccheranno per il corona e il nostro ministro ci andrà. Poi seguirà l' iter di sottoscrizione degli Stati membri e la procedura di ratifica di ciascuno secondo le proprie norme costituzionali. Se l' iter andasse a buon fine il nuovo Mes dopo il virus, ci darà il colpo di grazia. Nella versione del 2012, che è quella ancora oggi in vigore, ciascuno Stato versa un acconto pro-quota all' interno di tale organismo. In caso di crisi dei debiti sovrani, cioè nel caso si impennino i tassi di interesse dei titoli di stato a tal punto da mettere in ginocchio la finanza pubblica, gli Stati in difficoltà possono ricorrere al Meccanismo per chiedere soldi in prestito. Il Mes concede il prestito a condizione che lo Stato richiedente ponga in essere una serie di riforme concordate, principalmente nel campo della spesa sociale (pensioni e sanità).



Insomma, i famigerati tagli lineari, ma quantomeno lo Stato richiedente può sedersi a tavolino per mitigare le misure attraverso memorandum concordati. La nuova versione del Meccanismo europeo di stabilità prevede invece che i memorandum siano sostituiti da una specie di "pilota automatico". In breve, se la riforma passasse, lo Stato che richiedesse un prestito al Mes dovrà applicare - senza neppure un previo accordo politico - le riforme strutturali imposte dal Meccanismo. In altre parole occorre una ristrutturazione del debito pubblico (alias tagli su tagli), e sulla sostenibilità del debito e della ristrutturazione decide il Mes in totale autonomia. Diciamocela tutta, ad essere tagliate saranno sempre le voci più sensibili, soprattutto la sanità.

E gli effetti li stiamo vedendo proprio in questi giorni col sistema sanitario nazionale, ormai al collasso a causa dei tagli intervenuti nel corso degli ultimi anni. Insomma, sarà come andare dallo strozzino, con la differenza che lo strozzino rischia il carcere, quelli che prendono le decisioni del Mes godono di totale immunità. In una situazione in cui la gestione dell' emergenza epidemiologica sta distruggendo l' economia del Paese servivano (e servono) politiche economiche espansive, quindi l' abrogazione del Fiscal Compact e l' accantonamento del Mes. E invece la burocrazia europea, si prepara ad approvare un altro trattato capestro. Sulla spinta del terrore emergenziale, Conte firmerà la riforma del Mes. Del resto ormai siamo in "stato di eccezione" e Conte può fare tutto quello che vuole. E lui l'"uomo solo al comando" e oggi nessuno fiata.