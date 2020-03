Ursula Von der Leyen, lezione alla Lagarde: "Daremo all'Italia tutto ciò che chiede"

13 marzo 2020 a

A sistemare - almeno a parole - Christine Lagarde ci pensa Ursula Von der Leyen che, dopo le parole del presidente della Bce, ha aperto le braccia all'Italia. "Massima flessibilità", questa la conclusione raggiunta dal numero uno della Commissione europea nell'applicazione del Patto di Stabilità e per gli aiuti di Stato destinati a far fronte alle conseguenze del coronavirus. "La Commissione Ue è pronta a proporre al Consiglio di attivare la clausola di crisi per accomodare un sostegno fiscale più generale. Questa clausola - in cooperazione col Consiglio - sospenderà gli aggiustamenti di bilancio raccomandati dal Consiglio in caso di recessione severa della zona euro e della Ue".

"Bce criminale, solo caz*** da anni": la furia di Borghi contro il disastro della Legarde, Italia seppellita

Insomma, l'esatto opposto di quanto dichiarato dalla Lagarde che invece tuonava: "La Bce non è qui per ridurre lo spread". D'altronde la stessa Von der Leyen ha dimostrato di capire quello che sta vivendo l'Italia e che, a breve, colpirà tutta l'Europa. "La pandemia sta mettendo a dura prova le persone - ha detto - è uno choc per le nostre economie. L’Ue può tenere testa a questa situazione e ogni Stato membro deve assumersi le responsabilità. Anche chi ha un basso grado di diffusione del virus deve intervenire". Più chiaro di così. Resta da vedere, da toccare con mano, se almno questa volta potremo fidarci della Ue.