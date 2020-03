Bankitalia, via alla sanificazione delle banconote per coronavirus. Il dubbio: possono veicolare il contagio

14 marzo 2020 a

Le nostre banconote stanno andando in quarantena. La decisione annunciata da Bankitalia con un comunicato stampa del 23 febbraio, all'inizio dell' emergenza Covid 19, pare si stia concretizzando. Riporta il Messaggero che sarebbe partita la sanificazione del denaro circolante in Italia. In sostanza, stanno decantando per qualche giorno nei depositi della Banca d'Italia grandi quantità di banconote vecchie e sporche.

Non ci sono prove che le banconote possano veicolare il coronavirus,si tratta solo di una precauzione perché come tutti sanno i soldi sono un ricettacolo di germi.

Così, decine di migliaia di mazzette di euro sono immobilizzate pare per 7/10 giorni prima di essere avviate alla lavorazione di routine. Lavorazione che prevede il passaggio di ogni banconota vecchia al vaglio di costosissimi macchinari che ne decidono il destino: distruzione in variopinti coriandoli oppure riparazione e riciclaggio (legale, ovviamente).