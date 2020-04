Coronavirus, Wolfang Munchau del Financial Times: "Con questa Europa il M5s potrebbe risorgere"

20 aprile 2020 a

A suonare la sveglia all'Europa ci pensa anche il quotidiano britannico Financial Times, o meglio, il suo opinionista Wolfang Munchau che ricorda ad Angela Merkel e compagni che "l'Italia è più in pericolo di quanto pensi l'Eurozona". Una situazione che può generare malcontento al punto da rendere lo spettro dell'Euroscetticismo un dato di fatto. "Questo - tiene a precisare l'esperto - non scomparirà" con le riaperture, perché in Italia, "come è successo in Gran Bretagna con la Brexit", si sta "iniziando a incolpare l'Ue per tutto ciò che non va" e il M5s potrebbe "cavalcare" il crescente sentimento anti-Ue e considerarlo "un'opportunità" per rilanciarsi elettoralmente. Un'affermazione che farebbe credere che gli attacchi al Mes siano parte di un piano ben progettato.

Il nostro Paese però deve far fronte a un altro problema: una crisi economica senza precedenti. "A differenza di quanto accadde nel 2012 - è questa l'analisi -, il grattacapo non è l'aumento dello spread, ma è l'impennata del rapporto debito/Pil". Munchau infatti non può fare a meno di notare che alla fine del 2019 il debito pubblico italiano era al 136 per cento del Pil e che alla fine del 2020 esso potrebbe schizzare al 180, presumendo che il Pil, come sostiene il Fmi, potrebbe scendere del 10 per cento e il debito salire del 20, a causa proprio del'emergenza.

