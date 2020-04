Italia, ecco la solidarietà europea: "Si faccia una patrimoniale invece di chiedere i soldi a noi", la proposta dell'economista tedesco

29 aprile 2020 a

“Gli italiani si facciano una patrimoniale invece di chiedere i soldi a noi”. Dalla Germania è arrivata la proposta di Daniel Stelter, che per rispondere alle accuse di scarsa solidarietà europea nei nostri confronti ha rilanciato quella che era stata un po’ l’idea - immediatamente bocciata - del Pd. L’economista tedesco è partito dalla considerazione che l’Italia ha una ricchezza privata sensibilmente superiore a quella dei tedeschi - a fronte di un debito pubblico elevatissimo - e quindi dovrebbe cercare i soldi necessari attraverso una strategia economia interna, anziché al di fuori dei propri confini.

“Un prelievo una tantum del 20% - è stata la proposta di Stelter - sarebbe sufficiente per ridurre il debito pubblico italiano a un livello inferiore di quello tedesco. Anche dopo un simile taglio, le famiglie italiane avrebbero più risorse di quelle tedesche”. L’economista si è espresso proprio mentre si cerca di capire che ne sarà del Recovery Fund, lo strumento richiesto dall’Italia in alternativa al Mes: le ultime indiscrezioni dicono che il fondo non sarà disponibile prima di gennaio 2021, quando ormai sarà troppo tardi e l’Italia avrà probabilmente già accettato di attingere al Meccanismo europeo di stabilità.

