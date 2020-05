Repubblica, il durissimo titolo di prima pagina contro Alfonso Bonafede e il governo

08 maggio 2020 a

a

a

Già, la musica è cambiata. Da che a Repubblica si è insediato Maurizio Molinari al posto di Carlo Verdelli, il quotidiano ha limato le sue posizioni barricadere: molto meno a sinistra. Tanto che le cannonate contro il governo Pd-M5s, il più a sinistra nella storia della Repubblica, si sprecano. E quella sparata oggi, venerdì 8 maggio, in prima pagina è di quelle più roboanti. E pericolose per le sorti del governo. Il titolone a tutta pagina recita: "La sconfitta di Bonafede". nel catenaccio si legge: "Il ministro voleva subito un decreto per riportare in cella i boss, ma incassa solo un debole compromesso. Le preoccupazioni del Quirinale. Altri 456 appartenenti ai clan chiedono gli arresti domiciliari". Insomma, un clamoroso siluro contro Alfonso Bonafede. E soprattutto contro il governo: sul Guardasigilli e sulla mozione si sfiducia nei suoi confronti, infatti, Giuseppe Conte potrebbe giocarsi il suo futuro a Palazzo Chigi. E, ora, ha contro anche il partito-Repubblica...

"Bufale di Repubblica". Il "nuovo" quotidiano vuole far saltare Conte? Salvini non ci sta: la durissima replica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.