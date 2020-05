Italexit, il Washington Post: "Senza salvataggio da parte dell'Europa, l'Italia uscirà dall'euro"

26 maggio 2020 a

“Se non si organizza un salvataggio finanziario, l’Italia potrebbe essere costretta a uscire dall’euro”. A lanciare l’allarme è il Washington Post, che ha analizzato in maniera approfondita la situazione economica dell’Europa: proprio come gli Stati Uniti, gran parte dei paesi dell’Unione è entrata in una profonda recessione. Nel 2020 l’economia tedesca subirà una contrazione del Pil dell’8%, quella francese del 10%, mentre quelle spagnole e italiane rispettivamente del 15 e del 18%.

La nostra è la terza economia della zona euro (dietro a Germania e Francia) ed è quindi naturale che il nostro debito riguardi tutti in una fase così delicata come quella attuale: se dovessero verificarsi le condizioni estreme di una Italexit, potremmo trascinare con noi altri paesi fortemente indebitati. La soluzione è quindi quella di un salvataggio finanziario, che però secondo il Washington Post sarebbe difficile da architettare perché servirebbe una quantità di denaro enorme e perché la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca potrebbe impedire alla Germania di partecipare. E senza di lei - che rappresenta la principale economia europea - non solo l’Italia, ma altri paesi potrebbero fallire.

