Liberoquotidiano.it, un maggio da record: pagine viste e utenti unici, mai così in alto

01 giugno 2020 a

a

a

Un mese da record, assoluto, per www.liberoquotidiano.it. Mai così tanti accessi, pagine viste e utenti unici. A maggio, il sito di Libero, ha infatti totalizzato oltre 189 milioni di pagine viste (189.757.402) per un totale di oltre 95 milioni di utenti unici (9.5966.046). La media giornaliera è stata di 6,1 milioni di pagine viste per quasi 3,1 milioni di utenti unici (i dati sono elaborati dalla piattaforma Mapp Intelligence). Ringraziamo ogni nostro singolo lettore, rinnovando con tutti voi il nostro impegno a fare sempre meglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.