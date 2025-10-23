Libero Quotidiano presenta "Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale"

Libero Quotidiano promuove l'evento "Rotta dell'energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale". L'appuntamento a Roma, presso l'Ara Pacis, prevede alle 10.30 la Tavola rotonda con il management di Acea, Enav, Enel, Eni, Terna e Renexia che discutono con il direttore Mario Sechi di investimenti e futuro. Alle 11.30 l'intervista a Matteo Salvini su "il ponte e l'impatto sugli investimenti per l'Italia".

L'obiettivo è quello di analizzare come la trasformazione geopolitica, economica e tecnologica stia ridisegnando le rotte globali dell’energia e del commercio, influenzando gli equilibri internazionali e le strategie di investimento.