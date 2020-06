Giuliano Cazzola a Stasera Italia: "C'è anche chi ha guadagnato con il coronavirus". L'altra faccia dell'epidemia

05 giugno 2020 a

a

a

C'è un mondo che ha guadagnato parecchi euro grazie al coronavirus. L'economista Giuliano Cazzola, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, analizza "l'altra faccia" della pandemia.

Video su questo argomento "Se vince Grillo prendiamo le armi, poi i carabinieri...". Golpe in diretta tv su La / Video Giulio Bucchi

Mentre come ricorda Giampiero Mughini tre mesi di lockdown hanno piegato il morale e la tasche degli italiani, "c'è anche una parte del settore produttivo ha fatto guadagni - ha spiegato Cazzola -. Penso per esempio a tutta la filiera dell'agro-alimentare e alle telecomunicazioni, che hanno fatto dei profitti molto importanti, Amazon ha sfondato in Borsa, per esempio". La domanda però è un'altra: questa fortuna si trasformerà in benefici e nuovi posti di lavoro per chi ne sarà rimasto senza dopo l'estate?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.