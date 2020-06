Marco Travaglio, quando scriveva per La Padania: il nome con cui firmava nel suo "passato leghista"

18 giugno 2020 a

Un passato da leghista per Marco Travaglio. Forse alcuni lo sanno, altri magari invece no. L'attuale direttore del Fatto Quotidiano e nemico giurato di Matteo Salvini, infatti, scriveva per La Padania. Lo ricorda Dagospia, che per delineare i contorni della vicenda ripropone due vecchi articoli, che potete leggere qui . Travaglio, ai tempi, si firmava con lo pseudonimo Calandrino e collaborava gratis, senza percepire neppure un euro. Travaglio partecipò addirittura al numero zero de La Padania, che al tempo si chiamava Il Nord, e firmò anche in alcune edizioni successive. Travaglio, per inciso, prova imbarazzo per questo suo passato. Tanto che quando gliene chiesero conto rispose sprezzante: "Questi sono matti, erano due-tre blob, un favore al direttore Gianluca Marchi". Un favore... leghista.

