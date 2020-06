Vittorio Feltri lascia l'Ordine dei Giornalisti, lo sfregio di Ottavio Lucarelli: "Una vergogna per Napoli"

26 giugno 2020 a

La notizia del giorno? Vittorio Feltri si dimette dall'Ordine dei Giornalisti, in polemica con la Corporazione. La vergogna del giorno? Quella di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Odg della Campania, che sul proprio profilo Facebook esulta per la decisione del direttore. E scrive: "Feltri si dimette da giornalista. Una vittoria del presidente nazionale Carlo Verna, una vittoria dell’Ordine della Campania che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l’informazione pulita, per Napoli e la Campania". Insomma, Lucarelli tratta la questione alla stregua di una partita di calcio, parla di "vittoria", si riempie la bocca di "informazione pulita", ancora piccato per le stoccate del direttore nel confronti del Meridione. Una vergogna sulla quale è inutile spendere altre parole.

