Beppe Grillo, l'attacco de Il Tempo di Franco Bechis: "Nelle fogne vacci tu"

Dopo Giuseppe Conte, Beppe Grillo. Nel mirino de Il Tempo diretto da Franco Bechis ci finisce proprio il capo-comico M5s, in seguito al sonetto delirante dedicato a Virginia Raggi, in cui ha detto che Roma non la merita e ha intimato ai romani di tornare nelle fogne. Il solito schifo firmato Beppe Grillo, insomma. A cui però il quotidiano capitolino risponde per le rime. Nella foto di apertura si vede infatti proprio il guitto ligure spuntare da un tombino, sotto al titolone: "Nella fogna vacci tu". E ancora, spiega Il Tempo: "Grillo sacrifica la Raggi per cercare l'accordo col Pd: Non ti meritano, vieni via da questa cloaca di città. Invece di insultare i romani si ricordi che se la Capitale è ridotta a una discarica la colpa è proprio di Virginia", conclude il quotidiano diretto da Franco Bechis

