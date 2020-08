Matteo Salvini ancora contro il Tg1 di Carboni: "Tg5Stelle, vergogna e dimissioni"

09 agosto 2020 a

a

a

Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce il Tg1 di Giuseppe Carboni, il tiggì della rete ammiraglia Rai. In un giorno, due durissimi attacchi. Nel mirino perché, secondo il leader della Lega, la testata ha nascosto la vicenda dei verbali Cts che, su Alzano Lombardo e Nembro e le mancate istituzioni delle zone rosse, creano non pochi grattacapi a Giuseppe Conte. E così Salvini, dopo un primo tweet infuocato, riserva al telegiornale un secondo cinguettio. Sintetico. E durissimo: "Tg1 o Tg5Stelle? Pagato coi soldi degli Italiani. Vergogna e dimissioni", ribadisce l'ex ministro dell'Interno, che si è lanciato in una vera e propria campagna contro Carboni e, di fatto, Rai 1.

Francesco Giorgino come non lo avete mai visto: così, nel giorno del suo compleanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.