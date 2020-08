Cesare Romiti "ci sta lasciando". L'annuncio di Madron sull'ex uomo di Agnelli e ad Fiat: "Lotta come un leone, ma...".

16 agosto 2020 a

a

a

L'ex amministratore delegato e presidente Fiat Cesare Romiti è in fin di vita. Ad annunciarlo su Twitter, pur senza nominarlo, è Paolo Madron, giornalista molto addentro al mondo Fiat e Agnelli. Lo storico dirigente, 97 anni, è stato a lungo il collaboratore più fidato dell'Avvocato Gianni Agnelli e della famiglia, e di fatto suo erede operativo nel periodo più turbolento e drammatico della casa automobilistica italiana, quello a cavallo tra anni 80 e 90 che ha segnato l'inizio del declino prima della rivoluzione Marchionne e delle fusioni con l'americana Chrysler,

"Sta lottando come un leone - ha scritto l'ex direttore di Lettera43 -. Ma il manager che più segnò le ultime decadi del secolo scorso sta cedendo ai suoi anni e ci sta lasciando. Molto, nel bene e nel male, si dirà di lui". Lasciata la Fiat nel 1998, dopo 25 anni di attività ai massimi livelli, ha percepito una buonuscita di 105 miliardi di lire e altri 99 miliardi per il patto di non concorrenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.