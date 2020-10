Coronavirus, la relazione Fmi consegnata all'Italia: "Meglio il lockdown subito, positivo per l'economia a lungo termine"

17 ottobre 2020 a

Tutte le strade portano al lockdown. Nonostante i "no" di Giuseppe Conte a spingere per il "tutto chiuso" è il Fondo monetario internazionale. L'organizzazione internazionale con a capo Kristalina Georgieva ha inviato una relazione riservatissima a Palazzo Chigi. Stando a quanto riportato da Marco Antonellis su Italia Oggi l'Fmi chiede di fare marcia indietro sul blocco totale del Paese. Il motivo? A detta loro i danni alle economie non sono da imputare al lockdown, bensì ai nuovi contagi. "La crescita dei contagi - si legge - può essere peggio di una nuova chiusura".

Ma c'è di più, perché in un capitolo del World Economic Outlook da poco diffuso viene spiegato che questo tipo di visione "trascura il fatto che i lockdown efficaci adottati nelle prime fasi di un'epidemia possono portare a una ripresa economica più rapida", visto che sono in grado non solo di contenere il virus ma anche di ridurre il "distanziamento sociale volontario", ovvero quello secondo cui le persone adottano comportamenti prudenti, limitando gli spostamenti abituali e provocando di conseguenza una riduzione di spese e consumi. Secondo l'Fmi, dunque, i benefici di una ripresa più veloce "possono compensare i costi a breve termine dei lockdown, probabilmente con effetti complessivi positivi sull'economia".

