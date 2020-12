British American Tobacco Italia riceve il “Premio all'Azienda di Eccellenza per la leadership femminile” 2020

11 dicembre 2020 a

British American Tobacco (BAT) Italia ha ricevuto l’importante “Premio all’Azienda di Eccellenza per la leadership femminile” 2020 - la nuova iniziativa condivisa con Unindustria Lazio e con la partecipazione della Luiss Guido Carli, nell’ambito del Premio Minerva Federmanager Roma 2020 - per “l’impegno profuso nel sostenere una cultura di empowerment al femminile e sostenere le donne in grado di conciliare gli impegni professionali con quelli familiari”.



BAT è stata premiata nella categoria “Grandi aziende”, tra oltre 250 realtà grandi e medio-piccole che si sono distinte nel campo della parità di genere, con particolare riferimento all’attuazione di politiche volte a garantire pari opportunità e riconoscimenti di carriera.

“Sono molto felice che oggi sia stato riconosciuto l’importante lavoro svolto da BAT Italia per sostenere le donne nella loro carriera professionale”, ha dichiarato Elena Anfosso, Hr Director per l’Italia e la Southern Europe Area di British American Tobacco. “Da anni il principio ‘Strength from diversity’ è tra i valori più importanti nella nostra azienda, in cui è presente una forte leadership al femminile. La rappresentanza femminile nel nostro main board globale è pari infatti al 27%, mentre nel leadership team di Bat Italia, grazie alla presenza di quattro donne, è oggi pari al 50%. La percentuale di manager donna nella nostra area Sea è invece pari al 40%. Anche nell’ambito della Diversity e dell’Inclusion la nostra azienda è fortemente impegnata nella realizzazione di ‘A better tomorrow’, un futuro migliore”.

