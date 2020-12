Rocco Casalino, l'accusa di Ettore Rosato: "Cashback e assembramenti, le responsabilità del portavoce di Conte"

16 dicembre 2020 a

"Arriva da Palazzo Chigi l'ennesima comunicazione del successo del Cashback. Oltre 4.250.000 transazioni effettuate. A me fa molto piacere! Ma non è che questo spingere ad andare per i negozi a comprare regali ha forse qualche piccolo collegamento con i cosiddetti assembramenti nelle vie del centro delle nostre città e che fanno preoccupare sempre lo stesso Palazzo Chigi?". Lo scrive su Facebook il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. I cittadini con almeno 10 transazioni (che già hanno diritto al rimborso dell’Extra Cashback di Natale) sono 151.218. L’aggiornamento odierno proviene da palazzo Chigi. I cittadini iscritti al Cashback sono 4.456.597. Il totale delle transazioni elaborate (già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti) sono 4.257.342. L’importo totale del Cashback maturato dai partecipanti: 17.302.448 euro.

