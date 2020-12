Conto corrente online: i vantaggi a cui non avevi pensato

22 dicembre 2020 a

Il conto online oggi è uno strumento di risparmio e investimento davvero popolare, per il quale non occorrono troppe presentazioni. La sua popolarità è dovuta alla comodità, alla rapidità e alla semplicità con cui compi tutte le operazioni, ottieni assistenza e controlli i tuoi risparmi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Dato che si tratta di uno strumento sempre più diffuso e richiesto abbiamo pensato di guardarlo da un punto di vista differente, senza soffermarci sulle qualità che tutti noi già conosciamo, come il basso costo di gestione e l’istantaneità delle operazioni. Quindi ti daremo tre buoni motivi per scegliere un conto corrente on line senza spese a partire dalla tua routine quotidiana e dal tuo interesse per soluzioni semplici, sicure e sostenibili.

Ma come funziona un conto corrente online?

Il funzionamento è piuttosto semplice da capire. Se non ne hai mai sentito parlare ti basta sapere che il conto online sfrutta elevate tecnologie di certificazione digitale che servono a completare operazioni e transazioni complesse attraverso sistemi crittografati. In pratica dal tuo PC o dal tuo smartphone puoi dimostrare con pochi passaggi la tua identità, completare una registrazione e aprire un conto in una manciata di minuti. La banca controllerà il documento che hai fotografato assieme al tuo volto (si, un selfie), analizzerà i dati anagrafici e ti spedirà tutta la documentazione per posta elettronica.

A questo punto il conto online sarà ufficialmente aperto, senza costi da sostenere. La carta, invece, ti arriverà per posta raccomandata e potrai utilizzarla da subito, attivando il conto online dal PC o via App . Semplice, vero? Se ti stai chiedendo come fare a parlare con un incaricato non devi preoccuparti perché il conto online dispone sempre di una rete di contatto veloce e sicura con i propri clienti. Avrai sempre una chat diretta e un numero verde da contattare per qualsiasi evenienza, senza contare che i sistemi web sono costruiti per garantire un’esperienza d’uso intuitiva e fluida che non ti darà alcun problema.

I vantaggi in termini di spreco e consumo

Quindi il conto online è un vantaggio per tante ragioni, soprattutto se hai a cuore l’ambiente e il tuo tempo. Sì, perché l’ultimo anno che abbiamo vissuto ci ha portati a riflettere sulle conseguenze dello spreco, dei consumi esasperati e sulla qualità della vita. Sicuramente anche tu avrai riflettuto sul fatto che la semplice presenza nel mondo non ci autorizza a sperperare le risorse che questo ci offre. Cambiare piccole abitudini quotidiane in favore di scelte meno inquinanti può sembrare difficile ma, in realtà, è quanto di più semplice si possa fare.

Un esempio? Un conto online riduce quasi completamente l’utilizzo indiscriminato della carta perché tutto avviene via web. Sia al momento dell’apertura che durante il compimento di operazioni riceverai sempre la documentazione in formato elettronico. Ovviamente potrai stamparla all’occorrenza ma non immagini quanta carta in meno viene impiegata in questa modalità! Inoltre il conto online ti permette di gestire le tue spese da casa, da lavoro, sul treno o dovunque ti trovi e non richiede una presenza fisica, ottimizzando tempi e spostamenti e, quindi, anche i consumi.

Un archivio digitale sempre a tua disposizione

Infine la digitalizzazione del conto corrente è il modo più sicuro che si conosca per non smarrire i documenti importanti. Anziché conservare faldoni e cartelle con contratti, estratti conto e saldi di operazioni avrai tutto online e non correrai il rischio di smarrimento o deperimento. La carta, per sua natura, è soggetta ad invecchiare e corrodere nel tempo mentre i documenti digitalizzati no. Disporrai sempre di tutta la documentazione relativa ai pagamenti delle bollette, degli F24 e di tutte le spese di routine senza il timore di dover conservare una copia cartacea in casa.

Quindi dimentica le polverose e ingombranti cartelle piene di documenti da riordinare anno dopo anno perché con il conto online il tuo archivio sarà sempre ordinato, reperibile e al sicuro da deperimenti e smarrimenti. Questo è un altro buon motivo per pensare di attivare un conto corrente online senza spese, in cui i costi di gestione sono praticamente nulli. Infine ti ricordiamo che avrai una panoramica aggiornata di entrate e uscite e imparerai a gestire al meglio le tue finanze con le funzionalità di risparmio e investimento offerte dai sistemi di gestione web del conto online.

