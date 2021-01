Incontro di Cifa e Confsal con il presidente del Cnel Tiziano Treu

15 gennaio 2021 a

a

a

Una contrattazione di qualità come strumento di crescita sociale del Paese che abbia l’obiettivo di creare una rete moderna di protezione del lavoro e uno Stato inclusivo: è questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina tra il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà. e il presidente del Cnel, Tiziano Treu. Al presidente Treu sono stati illustrati anche i dati dell’Osservatorio sul lavoro, nato dalla sinergia tra Confsal e Cifa e il cui Comitato scientifico è diretto dall’ex ministro Cesare Damiano. “Gli effetti della crisi provocata dalla pandemia ancora in atto in tutto il mondo, nel nostro Paese sono dieci volte superiori a quelli della crisi economica del 2008. Di fronte a questa emergenza, l’Europa – ha detto il presidente Treu– sta mettendo in atto politiche di sostegno e una quantità di risorse per le imprese e il lavoro pari a circa 400 miliardi di euro. Abbiamo dunque la possibilità e l’occasione di creare nuovi modelli di sviluppo che debbono necessariamente passare anche dalla qualità della contrattazione”. A sottolineare la necessità di un confronto costante e preventivo tra la politica e le parti sociali è stato, invece, Angelo Raffaele Margiotta, che ha ribadito le gravi difficoltà che caratterizzano le piccole e micro imprese, con riflessi negativi sui livelli salariali.

Per Cafà la crisi che stiamo attraversando e la necessaria fase di ricostruzione può essere l’occasione per rimettere al centro il Mezzogiorno del Paese e creare quella sinergia Nord-Sud che ancora non c’è stata. Cafà ha inoltre sottolineato che Cifa punta a una contrattazione di qualità e a una implementazione delle politiche attive attraverso una sinergia tra pubblico e privato. L’impegno preso dal presidente del Cnel, Treu, è di verificare tramite contatti fra uffici del Cnel e tecnici Cifa-Confsal la questione della discrasia tra i contenuti della contrattazione e la loro effettiva applicazione. Inoltre si è concordato di organizzare un seminario in sede Cnel da tenere indicativamente nel mese di marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.