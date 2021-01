Bancomat, la riforma del costo delle commissioni: un salasso ad ogni prelievo, ecco le cifre

21 gennaio 2021 a

Rincari in vista per i risparmiatori che vorranno prelevare tramite Atm da un istituto bancario differente dal proprio. La "colpa" è da imputare alla riforma del costo delle commissioni, che potrebbe arrivare entro fine anno. Nel provvedimento - come riporta il Giornale - si spiega che a determinare il totale da applicare all'operazione sarà non più la propria banca bensì quella a cui appartiene l'Atm utilizzato. Ad oggi, la maggior parte delle banche tende a non applicare tariffe ai prelievi col bancomat dei propri clienti o a tenere comunque dei costi molto bassi. Ora, comunque, alcuni istituti di credito hanno deciso di sobbarcarsi l’onere di queste tariffe e di non far pagare alcuna commissione ai clienti che prelevano da altri Atm; mentre altre banche faranno pagare anche fino a 2 euro.

Intanto Bancomat Spa ha presentato il progetto di riforma all'Antitrust, che vuole vederci chiaro prima di dare il via libera alle modifiche. Se il provvedimento dovesse andare in porto, comunque, ad essere colpiti saranno i risparmiatori, ignari dell'eventuale salasso allo sportello. Nel testo presentato all'Antitrust, Bancomat Spa ha voluto specificare che si tratta di una riforma necessaria per "l'aumento dei costi sostenuti dalle banche nella gestione degli Atm, legati all’evoluzione tecnologica di tali apparecchiature e ai maggiori rischi collegati ad iniziative fraudolente. Costi che in molti casi, sarebbero maggiori rispetto all’ammontare della commissione interbancaria".

