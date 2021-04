Krysos si trasforma in Spa, l'ultimo passo in avanti del gruppo dell'Oro da investimento

15 aprile 2021 a

Dopo dieci anni esatti dalla fondazione, Krysos Srl, società milanese che opera con successo nel settore dei metalli preziosi, sta per compiere un cambio di passo che si completerà con la trasformazione in S.P.A entro il secondo trimestre del 2021. La Società ha, in questi anni, stupito per i tassi di crescita ottenuti, passando, in pochi anni, dai poco più di 2Mil di Euro del 2013, ai circa 55Mil raggiunti nel 2020. Oltre il 2500%. Non è un caso che il prestigioso “Financial Times” ha inserito la Società milanese, per ben 3 volte negli ultimi 4 anni, nei report statistici elaborati dal quotidiano inglese e pubblicati anche online, che hanno individuato le mille aziende maggiormente in crescita d’Europa dal 2017 ad oggi. Il riconoscimento è stato ottenuto nel 2017, nel 2018 e nel 2020. La crescita aziendale, occorre sottolinearlo, è avvenuta anche controcorrente rispetto all’andamento generale: è certamente vero che in alcuni di questi ultimi anni l’interesse generale si è accresciuto in virtù di situazioni esterne favorevoli, come nel 2020; in altri recenti anni l’interesse era anche scemato. In particolare, dal 2013 al 2017 si è assistito ad un cospicuo ribasso delle quotazioni di borsa dopo il picco raggiunto nel 2012, e ciò ha intimorito oltremisura gli investitori.

La crescita di Krysos è stata costante anche durante gli anni di maggior disinteresse dell’utenza, grazie e soprattutto in virtù delle azioni commerciali e delle innovazioni comunicative e tecnologiche apportate nel corso degli anni, miranti al raggiungimento di maggiori fette di mercato e ad accrescere la fama di OREGOLD che oggi gode di una ottima reputazione. La Società stima così di aver raggiunto una quota del mercato italiano di circa il 7% ed un numero di clienti unici superiore a 5.000.

La potenzialità della Società ha suscitato l’interesse di alcuni importanti e storici operatori italiani ed internazionali che hanno effettuato i primi contatti esplorativi allo scopo di valutare eventuali cooperazioni ed integrazioni operative. Tra le innovazioni tecnologiche apportate dalla Società è certamente da menzionare la piattaforma web OREGOLDSAFE, che permette agli utenti di effettuare acquisti di “oro da investimento”, ossia lingotti e monete in oro puro 24kt, con modalità di interazione semplici e soprattutto convenienti. OREGOLDSAFE fornisce, in aggiunta, vari servizi accessori come l’apprezzato deposito, assicurato al 100%, che può essere gestito autonomamente dagli utenti tramite la propria “area riservata”.

La piattaforma è in costante sviluppo e a breve verrà integrato il nuovo prodotto commerciale e che si chiamerà GAP (acronimo di “Gold bar Acquisition Plan”). GAP permetterà agli utenti di acquisire lingotti, pagando solo piccole quantità per volta, sino al raggiungimento del peso desiderato. Il cliente potrà scegliere di automatizzare degli acquisti cadenzati (scegliendo la temporalità dell’addebito sul proprio conto corrente) o effettuare singoli acquisti in momenti diversi. GAP è stato sviluppato per rispondere alle richieste di numerosi clienti che preferiscono acquisire lingotti con una modalità già adottata da altri importanti player del mercato italiano ed internazionale e sarà integrato nella piattaforma OREGOLDSAFE nel giugno 2021. Ecco i siti dove è possibile reperire maggiori informazioni sull’azienda e sulle sue iniziative: www.oregold.it www.oregoldsafe.com

