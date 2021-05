Marina Berlusconi scatenata, si "pappa" quattro gruppi: rumors, chi finisce nel mirino-Mondadori

20 maggio 2021 a

Il gruppo Mondadori si lancia nel settore dell'educational. Secondo indiscrezioni, al vaglio ci sarebbe una lista di quattro gruppi editoriali italiani attivi soprattutto nel settore della didattica. Lo scrive Il Sole 24 Ore spiegando che i confini delle operazioni saranno casalinghi, quindi senza raid esteri ritenuti al momento non prioritari. Ma andiamo con ordine, vediamo cosa avrebbe messo nel mirino Marina Berlusconi, presidente del gruppo.

La cassa a disposizione è molto piena di liuidità e potrà essere utile per fare più di un'acquisizione. Nei giorni scorsi, alla vigilia della presentazione della trimestrale, è stata rivelata la sottoscrizione di una linea di finanziamenti con quattro istituti bancari (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl-Bnp Paribas e BancoBpm) per circa 450 milioni di euro, con condizioni economiche migliorative rispetto a quelle applicate al contratto di finanziamento in pool stipulato il 22 dicembre 2017, in termini di minori tassi di interesse e di oneri accessori. Di questi fondi, 230 milioni saranno dedicati alla crescita per acquisizioni.

In questa fase, a quanto risulta al Sole 24 Ore, l'obiettivo definito non sarebbe stato ancora scelto, ma le banche d'affari avrebbero presentato una serie di target. L'assemblea degli azionisti, riunitasi tre settimane fa, ha approvato il bilancio del 2020, chiusosi con un risultato netto positivo per 4,5 milioni di euro. Scelto anche il nuovo consiglio di amministrazione composto da 12 membri, che rimarrà in carica per tre esercizi. Il cda del gruppo, che si è riunito dopo l'assemblea, ha nominato nuovo amministratore delegato Antonio Porro.

