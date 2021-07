TgLa7 di Enrico Mentana, impensabile: ecco il quarto politico a cui Mitraglietta dà più voce, caso unico in Italia

17 luglio 2021 a

a

a

Chi sono i politici più presenti nei telegiornali? Alla domanda offre una risposta la AgCom, con le consuete rivelazioni sul pluralismo relative al mese di giugno. Al primo posto su tutte le reti (eccezion fatta per il Tg3, dove il più mostrato è Sergio Mattarella), va da sé, c'è Mario Draghi. Curioso, comunque, il fatto che il politico meno loquace di tutti sia il più presente. Ma d'altra parte è il premier.

FdI primo partito, il sondaggio di Mentana? Occhio, la frase "rubata" a Salvini: di fianco alla Meloni...

Ma dalla classifica emergono anche delle curiosità piuttosto impronosticabili. Una delle quali riguarda il TgLa7 di Enrico Mentana. La prima piazza è per Draghi, con una presenza pari al 18,54 per cento. Dunque in seconda posizione Matteo Salvini al 10,60% e in terza Giuseppe Conte, al 10,40 per cento. E la prima sorpresa è che nelle prime tre posizioni non ci sia Mattarella, che per inciso non è neppure in quarta piazza. Ed è proprio la quarta piazza una enorme sorpresa: con il 10,15% del tempo, ecco Alessandro Zan, il piddino che ha dato la nome al contestatissimo ddl Zan. Il TgLa7 è l'unico ad avere nei primi quattro posti Zan, fatto davvero curioso.

"Lilli Gruber l'ha presa malissimo". Dago-bomba maliziosissima: "Chi e perché ha suggerito Concita De Gregorio a In Onda"

Colpisce, inoltre, il fatto che Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia di fatto unica forza all'opposizione, non figuri nelle prime 4 posizioni di nessuna testata (oltre ai tg di Rai, Mediaset e La7, vengono monitorati RaiNews24 e TgCom24). Per i grillini, l'unico presente è Giuseppe Conte, al quale si scopre con un pizzico di sorpresa che la testata che gli dà più voce è il Tg4, al terzo posto con il 7,13 per cento.

Raffaella Carrà, Enrico Mentana commosso in diretta: "Verrebbe voglia di...", mai visto così al TgLa7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.