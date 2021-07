Condizionatore acceso tutta notte? Ecco quanto spendi: le cifre da incubo (di cui nessuno parla)

28 luglio 2021 a

A salvarci dalla calura estiva c'è solo il condizionatore. Ecco perché sono sempre più numerose le famiglie italiane che azionano i condizionatori in casa per lunghe ore. È il caso delle calde notti. Ma non tutti sanno quanto viene a costare e per evitare brutte sorprese, è il caso di fare due conti. Stando alle stime riportate dal Messaggero i consumi giornalieri di un condizionatore si aggirano intorno a 1,77 euro al giorno con un costo medio di circa 32 euro mensili.

I costi però variano a seconda della classe energetica del condizionatore che abbiamo nella nostra abitazione. Quelli più performanti, ad esempio, con una classe A+++, consumano in un solo anno 160KWH. Nel dettaglio 0,20 euro all'ora per un totale di 32 euro al mese. Ovviamente per evitare di andare a spendere troppo, in fase d'acquisto è sempre consigliato controllare i parametri.

Tra i consigliati per un basso consumo ci sono quelli che vantano parametri SEER fino a 8,5 e SCOP fino a 5,4. Solo così - affermano gli esperti - si riesce a trarre beneficio: sia rinfrescando l'intero ambiente che ci circonda che evitando il peggio all'interno della bolletta. Altrimenti sì che sono salassi. Garantiti.

