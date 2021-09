Monete, ecco quella da 2 euro che vale 2.500: un tesoro in tasca che non sai di avere

16 settembre 2021 a

Ci sono delle monete da 2 euro che valgono una fortuna. Nel dettaglio, sono 7 monete il cui valore può arrivare anche a 2.500 euro. Insomma, potreste avere un tesoretto in tasca ed ignorare il suo valore. Tra queste monete, ce ne sono alcune coniate in edizione limitata. Le più prestigiose sono quelle legate a eventi speciali e, come detto, la maggior parte di esse sono del valore di 2 euro. Flooxer Now ha interpellato una serie di esperti in materia per individuare le monete commemorative (e non solo) da due euro che, attualmente, sono quelle più preziose.

1) La moneta che San Marino ha fatto coniare nel 2004 dopo aver aderito alla moneta unica del Vecchio Continente vale tra i 130 e i 200 euro.

2) Le 100mila monete coniate dallo Stato del Vaticano nel 2005 per celebrare la giornata mondiale della gioventù possono arrivare a valere più di 300 euro ciascuna.

3) Malta nel 2011 ha coniato una moneta da 2 euro per celebrare le elezioni: valore più contenuto, tra i 15 e i 25 euro.

4) Dunque le 100mila monete coniate dalla Spagna nel 2009, contraddistinte da un errore nel disegno delle stelle europee: il loro valore attuale è di circa 20 euro.

5) Quindi le monetine della Slovenia del 2007, celebrative per i 50 anni dei Trattati di Roma: 40mila pezzi da 2 euro e che valgono fino a 50 euro.

6) Ed eccoci al pezzo pregiato. Si tratta dei 2mila esemplari della moneta da 2 euro coniata dal Principato di Monaco nel 2007 in onore e ricordo di Grace Kelly: ogni singolo pezzo può valere tra i 2mila e i 2.500 euro. L'alto valore è dovuto al fatto che sono monete di qualità superiore, con ovvie conseguenze sulla loro quotazione

7) Infine, la moneta coniata nel 2005 per l'anniversario della fortezza sulla Rocca di Monaco: il suo valore può arrivare a 1.500 euro.

