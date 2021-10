Ikea, un premio pazzesco a tutti i 7mila dipendenti: quanto si trovano in più in busta paga

30 ottobre 2021 a

Ikea Italia premierà i dipendenti per il loro impegno durante il periodo della pandemia. L'azienda svedese infatti ha annunciato che riconoscerà agli oltre 7 mila lavoratori un premio di circa 4,3 milioni di euro. Un bonus dunque di oltre 600 euro per lavoratore, riporta il Corriere della Sera.

"Siamo felici di poter dare oggi questo annuncio, a tutti i co-worker di Ikea Italia va il mio più sentito ringraziamento per quello che abbiamo realizzato insieme. Ikea Italia ha superato sfide incredibili, abbiamo dimostrato di riuscire ad essere flessibili, accelerando le vendite online e adattando i negozi per operare in sicurezza e soddisfare le richieste dei nostri clienti", spiega Asunta Enrile, Country Retail Manager & Country Sustainability Officer di Ikea Italia. "Non avremmo mai potuto fare tutto ciò senza il coraggio, la dedizione e lo spirito d’iniziativa dei nostri co-worker che hanno contribuito a realizzare la nostra ambizione di rendere migliore la vita in casa di milioni di italiani, proprio quando ne avevano più bisogno".

Un premio economico che si aggiunge ad altre misure come la possibilità per i co-worker di chiedere anticipatamente i ratei di tredicesima, quattordicesima e il Tfr (frutto di un accordo sindacale), l’accesso su base volontaria a strumenti digitali di sviluppo delle proprie competenze, oltre all’offerta di un sostegno psicologico dedicato e la copertura sanitaria per le eventuali spese legate alla pandemia.

