Annalisa Cuzzocrea, altro pesantissimo addio a Repubblica: dove andrà la "anti Meloni"

Grande movimento nelle redazioni della Stampa e Repubblica, entrambi facenti parti del gruppo Gedi. Questa volta sono coinvolti due firme come Annalisa Cuzzocrea di Repubblica e Paolo Mastrolilli della Stampa. Spostamenti che sono gli effetti della riorganizzazione soprattutto nel quotidiano fondato da Eugenio Scalfari che prevede le uscite incentivate dei giornalisti che hanno più di sessant’anni. Prima Federico Rampini, corrispondente dagli Stati Uniti, è andato al Corriere della Sera. Al suo posto il direttore Maurizio Molinari ha preso dalla Stampa di Paolo Mastrolilli, corrispondente negli Usa del quotidiano torinese.

A La Stampa invece, Paolo Griseri, ha deciso di lasciare il posto di vice direttore ddopo poco più di un anno, dopo essere stato una vita a Repubblica. Il suo posto, ha deciso il direttore Massimo Giannini, è stato preso ad personam da Annalisa Cuzzocrea, firma politica di Repubblica.

"Quando si comincia qualcosa di nuovo, si dice grazie", ha scritto la Cuzzocrea, recentemente invischiata in una polemica con Giorgia Meloni, in un post Twitter. "Grazie a tutta Repubblica, che è casa". Ringraziamenti anche per Maurizio Molinari e al nuovo datore di lavoro Giannini per averla "messa davanti a una nuova sfida". Classe 1974, Annalisa Cuzzocrea si è laureata a La Sapienza in Lingue e Letterature Straniere con una tesi su George Orwell e Arthur Koestler. Si è specializzata a Urbino in giornalismo e ha cominciato la propria attività giornalistica come collaboratrice presso il sito Repubblica.it.

