Pensione in paradiso, mossa disperata di una 82enne: dove fugge e con chi, clamoroso ad Ancona

È fuggita una volta che ha incassato un bel gruzzoletto. È accaduto in provincia di Ancona, dove una donna di 82 anni è partita per Panama insieme al figlio 60enne. I due avevano intascato quasi 75mila euro di pensione del marito deceduto, ma mai segnalato. E così madre e figlio hanno raggirato l'Inps che ha continuato a erogare la pensione dell'uomo scomparso. Si tratta nel dettaglio di 14 mensilità e mezzo non dovute, per le quali ora i due rischiano di finire a processo per truffa ai danni dello Stato.

La donna, residente in Vallesina ma originaria di Morrovalle, percepiva assieme al figlio una pensione (quella del marito) di oltre 5 mila euro al mese. Il marito infatti era titolare di due pensioni: una lavorativa che gli garantiva quasi 4.700 euro al mese e una per invalidità civile che gli faceva avere 508 euro al mese. I soldi arrivavano in un ufficio postale di Jesi, dove i coniugi avevano un conto in comune.

La Procura ha ora aperto un fascicolo d'indagine dopo la denuncia dell'Inps, ma l'82enne e il 60enne sono ancora irraggiungibili. Non a caso la prima udienza si è risolta in pochi minuti dato che la gup, Francesca De Palma, ha rinviato tutto al 21 febbraio per dare modo all'Interpol di notificare gli atti agli imputati, ancora introvabili.

