Bolletta telefonica, occhio a questo codice: ecco come gli operatori ti fregano soldi

Ora che il telefono è diventato così essenziale nelle nostre vite, conviene sapere quanto ci costa. Di vitale importanza per non incappare in qualche truffa, è saper leggere la bolletta del cellulare e avere idea dei servizi a cui siamo abbonati. Come farlo? Semplice, basta guardare i dati del cliente e della bolletta. I primi, vale per tutti gli operatori telefonici senza distinzione, sono posizionati in alto e contengono nome e cognome, codice fiscale e l'indirizzo a cui è intestata la fornitura.

In questa sezione - spiega Il Giornale - è anche presente il numero telefonico. Diverso discorso invece se la bolletta fa riferimento solo al servizio internet in cui il numero potrebbe essere sostituito dal codice alfanumerico di riferimento. Sempre qui sono presenti i costi della fattura, comprensivi di Iva, oltre che la scadenza di pagamento.

Per sapere i dettagli della tariffa e del contratto, serve allora verificare le informazioni riportate nella seconda pagina, interamente dedicata ai costi (da quello dell'abbonamento fino a quello per gli eventuali servizi extra). Va sempre ricordato che i costi dipendono anche dagli abbonamenti: se si è scelto un servizio flat, gli importi saranno fissi. Senza "sorprese", dunque, mentre se l'abbonamento dipende dai consumi, gli importi saranno ovviamente variabili.

