Bonus bollette, ecco chi è tagliato fuori dalla misura anti-rincari: una pessima sorpresa

22 novembre 2021 a

a

a

Il caro-bollette non ci sarà per i nuclei familiari e i cittadini con redditi bassi che potranno usufruire dei cosiddetti bonus bollette. Uno sconto che vale tra i 128 e i 177 euro a famiglia. Sarà calcolato direttamente con la compilazione della Dichiarazione Unica che serve a richiedere l'Isee. Secondo l’Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, l’intervento dei bonus sociale anti caro-bollette avrà un costo di circa 2,4 miliardi di euro nel 2022.

Bollette, il maxi-rincaro non basta: stangata di Capodanno, le cifre dell'imminente rapina

Le condizioni necessarie per avere diritto agli sconti: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro, oppure avere un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20mila euro, o essere parte di un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Lo rivela il Messaggero.

Bollette alle stelle, l'errore che costa un salasso: cosa non devi mai fare con la lavastoviglie

Il valore del bonus è annuale e dipende dal numero di componenti della famiglia. Per quest'anno i valori standard del bonus elettrico sono: per 1-2 componenti 128 euro; per 3-4 componenti 151 euro; oltre 4 componenti 177 euro. Per il bonus gas, gli importi previsti sono invece differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica: da 67 euro della zona climatica A/B per acqua calda sanitaria e/o uso cottura più riscaldamento a 170 euro della zona F per le famiglie fino a 4 componenti, da 93 euro della zona climatica A/B per acqua calda sanitaria e/o uso cottura più riscaldamento a 245 euro per famiglie con oltre 4 componenti. Insomma in vista del Natale una buona notizia per chi ha bisogno di risparmiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.