Conto corrente, la truffa di Natale: allarme della postale, come possono rovinarci in 3 clic

17 dicembre 2021 a

a

a

Mancano pochi giorni a Natale: giorni di shopping e compere, al tempo della pandemia sempre più spesso online. E non a caso, il periodo nataizio e delle feste è uno dei più sfruttati in assoluto da hacker e criminali informatici per tentare delle truffe ai danni di ignari italiani. Obiettivo, clonarvi le carte per i pagamenti elettronici o, peggio, "bucarvi" il conto corrente.

Già, come ricorda la polizia postale, in questo periodo dell'anno bisogna fare particolare attenzione ai tentativi di raggiri: è infatti più semplice per i criminali creare situazioni in cui gli utenti possono essere tratti in inganno.

Conto corrente svuotato via telefonino: "Nuovo messaggio vocale", cosa non dovete fare

E stando alle segnalazioni delle autorità, in questi giorni una delle truffe più diffuse viaggia per sms. Ignari utenti infatti ricevono messaggi di testo che sembrano provenire da ditte che si occupano di spedizioni, da marchi molto noti, e insomma con le probabili molte consegne in ballo è decisamente più semplice cadere nel tranello.

Di solito, l'sms incriminato comunica che il pacco si trova "in giacenza" presso il centro spedizione. Dunque, ecco un link che l'utente viene invitato a seguire. Peccato che si tratti solo di un falso sito che serve ai cybercriminali per rubarvi i dati personali, username, password. Spesso, in questa truffa, viene anche chiesto il pagamento di una piccola somma per "sbloccare" il pacco in giacenza, dagli uno ai tre euro. E insomma, molti utenti pagano consegnando così i dati delle proprie carte o del conto corrente ai criminali.

Bancomat, la truffa perfetta: il video da Torino, ecco come ti prosciugano il conto corrente | Guarda

Se lo avete fatto, insomma, siete condannati: con i dati d'accesso al vostro conto corrente, gli hacker possono svuotarlo del tutto con pochi clic. Insomma, tenetelo sott'occhio per farmare, in caso di necessità, immediatamente ogni transazione che non riconoscete.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.