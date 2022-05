Fisco e catasto, accordo con Draghi: "Nessuna nuova tassa", la vittoria di Berlusconi e Salvini. Cosa cambia

05 maggio 2022 a

a

a

Il governo ha trovato la quadra su catasto e delega fiscale. Dopo le prime frizioni, anche il centrodestra che siede all'esecutivo può dirsi soddisfatto. È stato infatti raggiunto un accordo che prevede di rivedere gli articoli 2 e 6. Nel compromesso viene abolito ogni riferimento al sistema duale, mantenendo così i regimi cedolari esistenti e garantendo un'armonizzazione del sistema fiscale. "Nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani - scrivono in una nota Lega e Forza Italia, rivendicando il risultato e la sostanziale vittoria politica -. Quanto al catasto viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Il catasto italiano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali".

"Aumenti vertiginosi". Luce e gas alle stelle: l'incubo-bollette si abbatte sull'Italia

E ancora: "Esclusa anche in questo caso la possibilità di nuove tasse sulla casa. Di più: il centrodestra di governo ha chiesto ed ottenuto che le aliquote IMU possano essere ridotte per effetto dell’emersione degli immobili fantasma. L’intesa raggiunta consente di respingere una volta per tutte l’aumento di tasse e conferma la responsabilità del centrodestra di governo che ha lavorato in queste settimane ad una intesa".

"Sapeva tutto, ha preferito fuggire dalla realtà". Guerra e crisi economica, la bomba di Tremonti: tutte le colpe di Mario Draghi

Sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi hanno infatti chiesto diversi incontri a Mario Draghi, nella speranza di evitare agli italiani l'ennesima tassa: la patrimoniale. E così è stato, tanto che azzurri e Carroccio confermano la loro "grande soddisfazione", per poi lanciare una frecciata a Giorgia Meloni: "Il centrodestra che sostiene l’esecutivo ha dimostrato che il miglior modo per tutelare gli italiani è governare con responsabilità, ma senza mai derogare ai propri valori". Ancora una volta il governo può dirsi salvo. Nei giorni scorsi l'aut aut di Lega e Forza Italia aveva fatto temere il peggio, ma per il momento la crisi è scampata.

Dl Aiuti, via libera del Cdm: spuntano i bonus da 200 euro, ecco chi potrà usufruirne e tutte le novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.