Bollo auto, fate attenzione: chi non deve più pagarlo e come verificarlo

Il bollo auto? Non tutti lo pagano. E il motivo è presto detto. Ad esempio nella regione autonoma di Bolzano, per i primi tre anni dall'immatricolazione tutti i veicoli a idrogeno, metano, gpl, elettrici e ibridi termici, non pagano la tassa automobilistica. In Lombardia e Piemonte le auto elettriche sono esenti dalla tassa per sempre. L’esenzione del bollo per i primi 3 anni è quasi sempre riservata a tutti i veicoli GPL e metano. I veicoli ibridi e gli elettrici godono generalmente di uno sconto più generoso. Ad esempio la Campania prevede esenzioni per le auto ibride ecologiche per i primi 3 anni mentre quelle elettriche per i primi 5.

E le stesse regole della Campania valgono in diverse altre regioni: tra queste anche Toscana, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo e Calabria. Anche in Veneto chi ha una ibrida non paga per i primi tre anni. Infine nelle Marche i bonus riguardano le auto ibride che non pagano il bollo il primo anno e per i successivi 5. In Puglia poi l’esenzione avviene come nelle Marche, ma in questo caso si applica ai veicoli ibridi immatricolati da gennaio 2014. Va sottolineato che è molto importante tenere d'occhio le scadenze.

Lo si può fare di persona, presso una delle delegazioni territoriali dell’Automobile Club d’Italia. Se invece siete abbastanza a vostro agio col pc, potete farlo tramite il portale ufficiale dell’Aci. Va indicato il tipo di pagamento, il tipo del veicolo e la regione di residenza del proprietario.

