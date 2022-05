Caf, aprite il portafoglio: arriva la botta Isee, chi deve pagare da giugno ( e quanto)

23 maggio 2022 a

Da metà giugno si pagherà l'Isee. Il rischio, come sottolinea il Messaggero, è davvero dietro l'angolo. Chi si ritroverà a chiedere ad esempio l'assegno unico universale, dovrà aprire il portafoglio presso un Caf per pagare il documento Isee. Ma la storia non cambia nemmeno per chi deve ad esempio chiedere il reddito di cittadinanza. A far scattare l'allarme è stato Giovanni Angileri, presidente della Consulta Nazionale dei Caf che ha parlato della mancanza di fondi: "C’è un tavolo di monitoraggio quando sarà confermato che la convenzione deve essere sospesa noi non potremo che fermarci".

Le strade non saranno molte: o si rinuncia al documento o si sborsano 20-25 euro. Ma c'è anche il rischio che i centri Caf possano aumentare (e non di poco) questa tariffa con prezzi che supererebbero di gran lunga i 25 euro: "Se non ci saranno fatti nuovi il pericolo è che vada a finire così - argomenta ancora Angileri - e non possiamo nemmeno escludere che singoli centri chiedano corrispettivi ancora più alti".

Nei prossimi giorni dovrebbero esserci alcuni contatti con Inps e con i ministeri del Lavoro e della Famiglia per capire se possa esserci uno spazio per nuove risorse da utilizzare per il fondo Isee dei Caf. Insomma il rischio di una batosta pesantissima sulle tasche di milioni di italiani è dietro l'angolo. E salvo sorprese ci toccherà aprire il portafoglio. Ancora una volta.

